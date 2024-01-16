400 тысяч рублей передала великолукская пенсионерка курьеру-мошеннику

12:19, 16 января 2024, ПАИ

В Великих Луках пенсионерка стала жертвой мошенников, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

91-летней великолучанке позвонил злоумышленник, который представился сотрудником полиции. Он заверил пенсионерку, что её дочь стала виновницей ДТП, и чтобы избежать наказания, необходимо заплатить. Спустя десять минут к её дому подъехал курьер, которому великолучанка передала 400 тысяч рублей.

По данному факту мошенничества возбудили уголовное дело.