ПАО «ОГК-2» увеличило выработку электроэнергии на 10,1% в 2023 году
53,4 млрд кВтч выработала электростанции ПАО «ОГК-2» в 2023 году. Это на 10,1 % выше аналогичного показателя 2022 года (48,5 млрд кВтч), сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Изменение объёмов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования.
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 5,235 млн Гкал, что на 1 % больше, чем годом ранее (5,181 млн Гкал). Основной причиной увеличения показателя послужил рост потребления пара промышленными потребителями.
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