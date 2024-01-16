ПАО «ОГК-2» увеличило выработку электроэнергии на 10,1% в 2023 году

12:00, 16 января 2024, ПАИ

53,4 млрд кВтч выработала электростанции ПАО «ОГК-2» в 2023 году. Это на 10,1 % выше аналогичного показателя 2022 года (48,5 млрд кВтч), сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Изменение объёмов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 5,235 млн Гкал, что на 1 % больше, чем годом ранее (5,181 млн Гкал). Основной причиной увеличения показателя послужил рост потребления пара промышленными потребителями.