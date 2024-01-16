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Спорт

18 команд примут участие в чемпионате Пскова по баскетболу

18 команд примут участие в чемпионате Пскова по баскетболу, который пройдёт в зале спортшколы «Барс» с 20 января по 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Пскова.

18 команд примут участие в чемпионате Пскова по баскетболу. Фото: Федерация баскетбола Пскова

В мужском чемпионате примут участие 12 команд, а в женском – шесть. Мужской турнир поделили на две группы по шесть команд. В первой группе между собой сыграют команды «Абсолютное Динамо», «Анлим», «Дубль «В», «Элтех-2», «Политехник-2» и «Либерти». Во второй группе играют команды «Псковские Барсы», «Политехник», «Дно», «Элтех», «Арготех» и «Колледж ПсковГУ».

В женском зачёте награды разыграют команды «Юность», «Дно», «Локня», «Остров», «ПсковГУ» и «Псковитянка».

20 января в 12:00 чемпионат стартует игрой команд «Псковские Барсы» и «Колледж ПсковГУ».

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