Две выставки из собрания Пушкинского заповедника открылись в библиотеках Белоруссии

12:45, 16 января 2024, ПАИ

Две выставки из своего собрания в эти дни открыл Государственный музей-заповедник А .С. Пушкина «Михайловское» в библиотеках Белоруссии. Это стало подарком к наступившему 2024 году, который в библиотеках Союзного государства объявлен Годом Пушкина, и одновременно первыми проектами этого тематического года здесь, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

В Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина музейщики из Пушкиногорья развернули экспозицию «Пушкин и Гоголь в графике Н. П. Предеина». Открывая её, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич представил жителям и гостям города автора удивительных работ, рассказал о философии его творчества. Николай Предеин, в свою очередь, прочёл участникам вернисажа несколько своих стихотворений, рассказал, как рождались первые его портреты российских поэтов и писателей, поделился счастьем бывать в «Михайловском» и радостью оказаться в Витебске, где «…Пушкин увидел своего Дубровского, а Гоголь нашёл свой “город N“ из “Мёртвых душ“».

Другая выставка из Пушкинского заповедника – фотопроект директора учреждения Георгия Василевича и сотрудника музейной службы информации Николая Алексеева «Волшебные места». Она открыта в детской библиотеке имени Пушкина в Могилёве.

Напомним, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Белоруссии, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев и галерей, библиотек Минска, Витебска, Полоцка, Орши, других городов Союзного государства.