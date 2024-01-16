Псковичей предупредили о возможном временном ухудшении качества воды

15:20, 16 января 2024, ПАИ

Псковичей предупреждают о возможном временном ухудшении качества воды в связи с очередным этапом работ по пусконаладке оборудования станции умягчения воды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

«Сегодня начинаем очередной этап работ по пусконаладке оборудования станции умягчения воды. Вместе с тем мы поэтапно увеличиваем производительность подземного водозабора до 42 тысяч кубометров в сутки. В период пусконаладочных работ производительность водозабора в сетях городского водопровода увеличится и предстоит перераспределение потоков движения воды», – рассказали в горводоканале.

По словам специалистов, работы будут продолжаться до 25 января включительно. На это время возможны временные изменения органолептических показателей качества подаваемой воды. В частности, может на какой-то период поменяться её цвет, запах, вкус и степень прозрачности.

«Если вы заметили серьёзное ухудшение качества воды – звоните в АДС по телефону 79-20-60 или в кол-центр по телефону 79-21-12», – призвали жителей города.

Напомним, в прошлом году в ходе прямой линии с президентом директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов озвучил вопрос о проблеме с водой и строительством станции водоподготовки в Пскове. После этого президент дал поручение Правительству РФ найти источник финансирования для решения проблем с чистой водой в новостройках Пскова.