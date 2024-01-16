Путин объявил о продлении конкурса создания комфортной городской среды до 2030 года

18:20, 16 января 2024, ПАИ

О продлении всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды объявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей всероссийской муниципальной премии «Служение», сообщает «Российская газета».

«Многие хорошие, полезные начинания были разработаны благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. И могу сказать, что уже принято решение о его продлении до 2030 года», – сказал глава государства.

Конкурс включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. В нём участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Напомним, по итогам многоуровневого отбора в топ-100 номинантов Всероссийской муниципальной премии «Служение» от Псковской области попал Островский район. Он представлен в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности».

Отмечалось также, что от одного только Северо-Западного федерального округа на премию поступило почти две тысячи заявок.