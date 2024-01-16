Житель Дедовичского района отправится в колонию за неуплату алиментов

20:42, 16 января 2024, ПАИ

43-летний житель Дедовичского района отправится в колонию за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Отмечается, что в июне 2023 года мужчину привлекли к трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Однако осуждённый требование суда о прибытии в колонию-поселение самостоятельно проигнорировал. В ноябре он был объявлен в розыск и задержан сотрудниками МО МВД России «Дедовичский».

Мужчину заключили под стражу и направили в колонию под конвоем.