Михаил Ведерников поздравил великолучан с 81-й годовщиной освобождения города

00:08, 17 января 2024, ПАИ

С 81-й годовщиной освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей города губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Эта дата занимает особое место в героической летописи Псковской области и всей страны. За 16 месяцев оккупации город был превращён фашистами в укреплённый узел сопротивления. Нацисты делали всё, чтобы сохранить за собой важный великолукский плацдарм. Несмотря на пытки, казни и зверства оккупантов, великолучане давали яростный отпор врагу, создавали партизанские и подпольные отряды. День за днём жители отчаянно сопротивлялись, не теряя веру в Победу.

Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Искренние слова благодарности тем, кто восстанавливал город в послевоенные годы. Пусть в каждом доме и каждой семье царят счастье, добро и благополучие! С праздником!» – написал глава региона.