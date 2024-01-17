Зосима-пчельник наступил по народному календарю

07:25, 17 января 2024, ПАИ

17 января в народном сознании ассоциируется с именем православного святого Зосимы Соловецкого, который основал известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому ему молились о хорошем сборе меда. 17 января – день именин Зосимы. Этот день называется пчельником, сообщает calend.ru.

Была в этот день и особая примета: если выпадало много снега, значит, год будет медовым. А чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мёд и лакомства с ним, например пряники или медовые ириски.

Кроме того, в этот день было принято гнать чертей. Мужчины и женщины надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, взяв с собою кочерги. Они держали горящую ветошь, ходили и кричали: «Выходи, нечистая сила!»