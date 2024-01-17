Двое из трёх экономически активных псковичей ничего не знают о порядке расчёта пенсии

09:24, 17 января 2024, ПАИ

2 из 3 экономически активных псковичей ничего не знают о порядке расчёта пенсии или затрудняются его оценить, сообщается в опросе SuperJob.

35% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 7% горожан. 26% назвали ее некорректной. Судя по комментариям, чаще всего респонденты выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости, хотят, чтобы формула расчета пенсии стала более прозрачной, говорят о необходимости возврата к старому порядку начисления пенсии, который учитывал стаж и размер заработной платы.

Мужчины признавались в неосведомленности чаще (37% против 27% среди женщин). 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы (против 30% среди мужчин).

Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались горожане до 34 лет: «Слишком далеко до пенсии, все еще может несколько раз измениться».