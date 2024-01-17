День открытых дверей проходит в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове

09:42, 17 января 2024, ПАИ

День открытых дверей проходит в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Сегодня исполняется 55 лет со дня смерти Юрия Спегальского – исследователя древнерусской архитектуры, художника и реставратора, внесшего значительный вклад в изучение и сохранение культурного наследия древней Руси, выдающегося знатока древнего Пскова, автора книг о зодчестве псковских мастеров.

По традиции сотрудники Псковского музея-заповедника в этот день возлагают цветы на могилу Спегальского. В Ивановском соборе города Пскова в 11:00 состоится поминальная служба.

Сегодня все желающие смогут бесплатно посетить мемориальную экспозицию по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 14, квартира 74.