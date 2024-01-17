Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Псковской области

12:40, 17 января 2024, ПАИ

С 8 по 14 января в Псковской области выявлено 4 263 случая ОРВИ, в том числе зарегистрировано 62 лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Рост заболеваемость ожидаем, а ситуация находится под контролем. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

По ОРВИ заболеваемость в области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась в 1,8 раза, в Пскове – на 32,3 %, отметили в Роспотребнадзоре.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 47,8 %. В Пскове зарегистрирован 2001 случай ОРВИ, или 45,8 % от общего количества заболеваний по области.

Также за минувшую неделю в Псковской области зарегистрировано 94 случая COVID-19.

Наблюдающийся сейчас рост заболеваемости ОРВИ и гриппом был прогнозируемым и связан с тем, что перед и во время новогодних праздников люди меньше обращались к врачам и занимались самолечением. Поэтому снижение в цифрах на первой неделе не отражало реальной картины заболеваемости. Сейчас наблюдается рост к предыдущей неделе, уточнила Елена Припутенко.

«Подъём заболеваемости случился ожидаемо. Это не предсказание, а законы эпидемиологии. Фиксируем сезонный подъём, сейчас время ОРВИ и гриппа. Каждый год случается, но никакой критической ситуации не наблюдается», – сказала Елена Припутенко.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся в Псковской области закрыто четыре класса в трёх средних школах, добавила она.