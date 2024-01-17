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Общество

Новый врач принят на работу в Псковский центр психиатрии и наркологии

Новый врач устроился на работу в Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии - психиатр, нарколог диспансерного наркологического отделения Алим Мукаев. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото комитета по здравоохранению

В 2013 году специалист окончил Ярославскую государственную медицинскую академию Министерства здравоохранения РФ по специальности «Педиатрия». В 2015 году прошел подготовку в ординатуре при Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова и окончил полный курс по специальности «Психиатрия - наркология».

Алим Мукаев работал врачом - психиатром-наркологом в Хвойнинской центральной районной больнице, в Новгородском областном наркологическом диспансере «Катарсис», в Абыйской центральной районной больнице. Имеет большой практический опыт работы с зависимостями.

Бабушка Алима Мукаева была военным хирургом. Старшая сестра также работает в сфере здравоохранения. «Я с самого детства хотел связать свою жизнь с профессией медика. Наверное, определенную роль в моем желании сыграло то, что врачом была бабушка. Дома в моем доступе был большой шкаф с медицинскими учебниками и книгами, читать их было интересно», - поделился врач.

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