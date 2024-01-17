Пскович стал призёром турнира по дзюдо в Ленинградской области
Пскович, воспитанник спортшколы «Мастер» Кирилл Клыков стал бронзовым призёром традиционного муниципального турнира по дзюдо, посвящённого памяти тренера Сергея Боброва, среди юношей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. Соревнования прошли в Луге Ленинградской области 13 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».
Кирилл Клыков соревновался в весовой категории до 46 килограммов.
Тренируется спортсмен под руководством Сергея Фомина и Кирилла Романова.
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