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Спорт

Пскович стал призёром турнира по дзюдо в Ленинградской области

Пскович, воспитанник спортшколы «Мастер» Кирилл Клыков стал бронзовым призёром традиционного муниципального турнира по дзюдо, посвящённого памяти тренера Сергея Боброва, среди юношей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. Соревнования прошли в Луге Ленинградской области 13 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Пскович стал призёром турнира по дзюдо в Ленинградской области. Фото: спортшкола «Мастер»

Кирилл Клыков соревновался в весовой категории до 46 килограммов.

Тренируется спортсмен под руководством Сергея Фомина и Кирилла Романова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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