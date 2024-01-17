Житель Новосокольнического района ограбил магазин на 200 тысяч рублей за восемь часов до Нового года

11:24, 17 января 2024, ПАИ

За несколько часов до Нового года житель Новосокольнического района проник в деревенский магазин и ограбил его. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 31 декабря около 16:00 в деревне Недомерки неизвестный взломал решётку на окне магазина и похитил оттуда продукты, спиртное и табачные изделия. Причинённый ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый местный 34-летний житель. Во время обыска полицейские изъяли часть похищенного.

В отношении жителя Новосокольнического района возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.