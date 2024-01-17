Снег и до -15 градусов ожидаются в Псковской области 18 января
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 18 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет небольшой снег, днём – умеренный. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём – от -2 до -7.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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