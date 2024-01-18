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Общество

Редкое оптическое явление зафиксировано в Псковском районе

Редкое оптическое явление – световые столбы – зафиксировано в Серёдке Псковского района в ночь на 17 января. Несколько фотографий этих столбов сделала Татьяна Шандрамайло. Снимки она выложила на своей странице «ВКонтакте».

Редкое оптическое явление зафиксировано в Псковском районе. Здесь и далее фото Татьяны Шандрамайло

Световой столб – оптический эффект в виде яркой вертикальной полосы, которая тянется от источника света. Часто световые столбы наблюдаются при низких температурах воздуха. В Серёдке минувшей ночью было около -17 градусов.

Явление возникает, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда. Световые столбы появляются именно от ярких земных источников света – это могут быть, например, фонари, прожекторы, огни машин, ярко освещенные городские здания. Свет идет снизу от земли и вертикально рассеивается на зависших в воздухе кристаллах.

Оптическое явление вызвано отражением света на практически горизонтальных плоских гранях шестиугольных либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Свет отражается от падающих вниз кристаллов. Падая, плоские кристаллы принимают горизонтальное положение, а столбовидные, напротив, опускаются стоячими рядами. Таким образом, зависая в холодной атмосфере, они выполняют роль призмы, преломляя и отражая лучи света.

Нередко кристаллы образуются в высоких перистых и перисто-слоистых облаках на высоте более 8 тысяч км над уровнем моря. Световые столбы гораздо легче заметить в более морозную погоду (температура ниже -15 градусов) при высокой влажности, поскольку тогда кристаллы образуются в более низких слоях атмосферы.

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