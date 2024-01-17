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Происшествия

Два автомобиля столкнулись в Псковском районе

Столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и Volkswagen произошло в Псковском районе на выезде из деревни Тямша в сторону Палкино, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадал один человек, ему оказывается помощь. От госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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