Два автомобиля столкнулись в Псковском районе

13:31, 17 января 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и Volkswagen произошло в Псковском районе на выезде из деревни Тямша в сторону Палкино, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

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В результате ДТП пострадал один человек, ему оказывается помощь. От госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.