20 малышей с экстремально низкой массой тела рождаются в Псковском перинатальном центре ежегодно

15:01, 17 января 2024, ПАИ

В среднем 20 малышей с экстремально низкой массой тела до одного килограмма рождаются в Псковском клиническом перинатальном центре ежегодно, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный врач медучреждения Мария Грищук.

Всего же, уточнила главврач, в перинатальном центре в 2023 году родились 2 998 малышей. Ещё примерно тысяча новорождённых появилась на свет в районах Псковской области.

Продолжая тему сверхранних преждевременных родов, Мария Грищук подчеркнула, что подобные ситуации – всегда огромный вызов и для врачей, и для роженицы. «В связи с этим упомяну, что к беременности надо готовиться заранее, так как многие проблемы можно предотвратить ещё до беременности. Надо обязательно пройти прегравидарное обследование. У нас для этих целей есть и врач-генетик для консультации пар, и уролог-андролог для обследования мужчин», – рассказала Мария Грищук.