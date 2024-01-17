Премьера спектакля «Мой не мой» состоится в Пскове

21:14, 17 января 2024, ПАИ

Премьера спектакля «Мой не мой» состоится в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина 27 января, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Спектакль поставлен по пьесе белорусского автора Андрея Иванова. Режиссёр постановки – Дмитрий Месхиев, художник – Александр Стройло.

Подробности спектакля раскрыл сыгравший в нём главную роль актёр Александр Овчаренко.

«Я думаю, зритель в большинстве случаев будет жадно разгадывать сюжетные повороты и то, что мы туда вплели и режиссёр туда заложил. И будет даже в некотором культурном шоке. Дмитрий Дмитриевич [Месхиев. – Прим. ПАИ] умеет это делать. Я думаю, зрителю будет интересно. Об этом спектакле будут говорить, на него будут ходить. Там очень много колких, острых, тонких граней, которые нам как академическому, национальному и единственному театру в городе нужно как-то соблюсти», – сказал Александр Овчаренко в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Он добавил, что главная задача создателей и актёров спектакля – не опошлить историю и рассказать её так, чтобы это было интересно.

Отметим, что постановка предназначена для зрителей старше 18 лет.

Спектакль состоится 27 января в 19:00. Продолжительность – 2 часа 10 минут с антрактом.