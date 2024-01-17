Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Премьера спектакля «Мой не мой» состоится в Пскове

Премьера спектакля «Мой не мой» состоится в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина 27 января, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Спектакль поставлен по пьесе белорусского автора Андрея Иванова. Режиссёр постановки – Дмитрий Месхиев, художник – Александр Стройло.

Подробности спектакля раскрыл сыгравший в нём главную роль актёр Александр Овчаренко.

«Я думаю, зритель в большинстве случаев будет жадно разгадывать сюжетные повороты и то, что мы туда вплели и режиссёр туда заложил. И будет даже в некотором культурном шоке. Дмитрий Дмитриевич [Месхиев. – Прим. ПАИ] умеет это делать. Я думаю, зрителю будет интересно. Об этом спектакле будут говорить, на него будут ходить. Там очень много колких, острых, тонких граней, которые нам как академическому, национальному и единственному театру в городе нужно как-то соблюсти», – сказал Александр Овчаренко в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Он добавил, что главная задача создателей и актёров спектакля – не опошлить историю и рассказать её так, чтобы это было интересно.

Отметим, что постановка предназначена для зрителей старше 18 лет.

Спектакль состоится 27 января в 19:00. Продолжительность – 2 часа 10 минут с антрактом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2024

Поэтесса Ольга Балабаева: В творчестве я нашла силу проживать свою реальность
17 января 2024

Картинная галерея Псковского музея-заповедника будет частично закрыта 19 января
17 января 2024

Митрополит Арсений возглавит всенощное бдение в Троицком соборе Пскова в канун Крещения
17 января 2024

Чтения памяти Семёна Гейченко пройдут в «Михайловском»
17 января 2024

Более 460 тысяч человек посетили Изборский музей-заповедник в 2023 году
17 января 2024

Более 710 тысяч посетителей принял Псковский музей-заповедник в 2023 году
17 января 2024

Почти 21 тысяча человек посетили Псковский музей-заповедник в новогодние каникулы
17 января 2024

Почти 15 млн человек посетили кинотеатры России в новогодние праздники

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...