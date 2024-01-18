Михаил Ведерников рассказал о цифровых проектах Псковской области в новых регионах России

22:16, 17 января 2024, ПАИ

О цифровых проектах Псковской области, которые реализуются на новых территориях РФ, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Россия 24» на выставке-форуме «Россия», где сегодня прошёл День цифровизации.

По его словам, в данный момент реализуются два проекта.

«Первый называется «Социальный комплекс». Программное обеспечение позволяет оперативно перечислять все средства по социальным обязательствам регионам. Это наша собственная разработка, и трём новым территориям мы этот проект отдали плюс дополнительно взяли его обслуживание. То есть регионам это обошлось бесплатно. Когда был теракт на Каховской ГЭС и люди пострадали от повреждения плотины, благодаря этому программному обеспечению в самые кратчайшие сроки, буквально в течение суток, все социальные выплаты до адресатов были доведены», – сказал Михаил Ведерников.

«Второй проект – это «Цифровое образование». И здесь я хочу сказать, что мы были первым регионом, который на абсолютно отечественном программном обеспечении реализовал сопровождение ОГЭ для девятых классов. Этим проектом пользуются все четыре новые территории», – отметил губернатор.