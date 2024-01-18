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Общество

Горячую линию по вопросам регистрации недвижимости проведёт псковский Росреестр

Горячую линию по вопросам регистрации недвижимости проведёт Управление Росреестра по Псковской области 19 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Горячая линия будет организована с 10:00 до 11:00 в Управлении Росреестра по Псковской области по телефону (8 8112) 68-71-31. На вопросы жителей региона ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина.

Граждане смогут получить ответы на вопросы по дачной и гаражной амнистии, по государственной регистрации прав собственности на квартиры, жилые дома. Также сотрудник Росреестра пояснит, что делать в случае приостановления государственной регистрации недвижимости.

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