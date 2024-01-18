Амурчанка перевела лжеброкеру из Псковской области 800 тысяч рублей

10:32, 18 января 2024, ПАИ

Жительница города Белогорска отдала 880 тысяч рублей мошеннику из Псковской области, пытаясь заработать деньги в интернете, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Инцидент произошёл с ноября 2021 по февраль 2022 года. Женщине позвонил неизвестный и представился оператором брокерской компании, после чего рассказал 71-летней амурчанке о том, как она якобы может заработать деньги в интернете.

Доверившись незнакомцу, женщина перевела 880 тысяч рублей на банковскую карту, принадлежащую жителю Псковской области.

Прокуратура Белогорска провела по данному факту проверку и направила в суд в Псковской области исковое заявление о взыскании денежных средств. Суд требования прокурора удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.

Ранее в Псковской области местная жительница под воздействием мошенников лишилась миллионов, продала квартиру и подралась с полицейскими.