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Происшествия

Под воздействием мошенников псковичка лишилась миллионов, продала квартиру и подралась с полицейскими

Как мошенники влияют на доверчивых граждан, рассказала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Эксперт рассказала, как мошенники влияют на доверчивых граждан. Фото: ПАИ

«Летом этого года наши сотрудники стояли во всех больших торговых центрах Пскова. Они стояли возле банкоматов, чтобы предупредить граждан, которые переводят крупные суммы денег, об опасности. Увидели женщину, которая стояла возле банкомата и длительное время переводила деньги. Подошли сотрудники и предупредили, что это мошенники. Женщина устроила драку с сотрудниками и убежала в туалет. Мы попытались ей всё объяснить, доставили в отдел полиции, пригласили к себе. Она перевела около 3,5 млн рублей, после чего вроде бы всё поняла. Но затем через какое-то время она продала квартиру своего сына, который находится на СВО, и попала в такую ситуацию» – рассказала Валентина Комарова.

Также эксперт объяснила, что преступники действуют убедительно. «Когда мы спрашиваем даже у учителей или врачей, которые поверили в это, они говорят, что мошенники очень убедительно рассказывают. Создают специальный звуковой фон банка, делают переключения с одного оператора на другого. Создаётся ощущение, что действительно звонят из банка или полиции», – сказала гостья медиацентра.

Ранее эксперт назвала самую распространённую схему мошенничества в Пскове.

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