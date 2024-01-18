Псковичи могут стать волонтёрами всероссийского голосования за объекты благоустройства

10:55, 18 января 2024, ПАИ

Открыта регистрация волонтёров для помощи в проведении голосования за общественные пространства, которые приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В организации голосования в четвертый раз примут участие волонтеры. Они помогут привлечь участников, объяснить цели и значение голосования, будут работать в общественных пространствах, на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет принять участие в голосовании.

Стать волонтером могут жители Псковской области старше 14 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ (Голосование за благоустройство 2024).

В этом году голосование за объекты благоустройства пройдет в марте – апреле.