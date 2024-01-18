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Александр Голышев: Перед Россией встают новые задачи

Перед Россией встают новые задачи, заявил ПАИ российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Александр Голышев: «Перед Россией встают новые задачи». Фото: ПАИ

Всероссийский муниципальный форум, который проходил 15-16 января Москве, актуален и очень важен, подчеркнул он.

«Мир меняется на глазах. Перед страной встают новые задачи. Адекватно глобальным процессам должно развиваться и народовластие, совершенствоваться подходы к развитию территорий муниципальных образований. На эти сложные вопросы дают ответы на форуме. На его площадках щедро делятся новыми практиками и передовым опытом муниципального служения. Псковичи, посетившие форум, очень высоко отзываются о них», – сказал спикер.

В Псковской области на основе специальной программы поддержки развития местного самоуправления, рассчитанной до 2026 года, активно продолжается реформа местного самоуправления, уточнил эксперт.

«Масштабный процесс проходит не одномоментно, а поэтапно. Людям объясняется, что суть инноваций, прежде всего, – повышение благополучия и качества жизни населения. Уже сделано немало. Восемь районов преобразованы в муниципальные округа. У органов МСУ появились новые возможности для развития территорий, реализации инициатив жителей, привлечения дополнительных финансовых средств. Специалисты на местах могут сосредоточиться на работе с населением. Основным назначением ТОС становится формирование стратегии развития территории. Эта форма управления – самая правильная и эффективная для местного самоуправления, считают в этих округах», – отметил Александр Голышев.

По его мнению, всё более заметными становятся растущая бюджетная поддержка местных инициатив и активность жителей, реализация национальных проектов на местном уровне, привлечение молодёжи к участию в патриотических проектах и благоустройстве дворовых территорий.

«Очень важно, что форум проходил на ВДНХ, на площадке международной выставки «Россия», которая показывает не только достижения нашей страны, но стала и центром инноваций, деловых встреч специалистов, площадкой передового опыта», – высказался о форуме Александр Голышев.

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