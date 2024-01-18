До -11 градусов ожидается в Псковской области 19 января

12:39, 18 января 2024, ПАИ

До -11 градусов ожидается в Псковской области 19 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

В пятницу на территории региона ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха по области днём составит от 0 до -5 градусов, ночью – от -6 до -11. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление ниже нормы.