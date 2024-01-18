Псковское кафе оштрафовали за нелегальную продажу алкоголя
Псковское кафе оштрафовали за незаконную продажу алкоголя, сообщили ПАИ в Арбитражном суде Псковской области.
В марте 2023 года полиция обнаружила в кафе «Паб» в Пскове факт незаконной продажи алкоголя. Отмечается, что на продукцию не было документов, которые бы подтверждали легальность её продажи.
В связи с этим 17 января Арбитражный суд Псковской области привлёк директора ООО «БАД» к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.
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