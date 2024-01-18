Псковское кафе оштрафовали за нелегальную продажу алкоголя

12:54, 18 января 2024, ПАИ

Псковское кафе оштрафовали за незаконную продажу алкоголя, сообщили ПАИ в Арбитражном суде Псковской области.

В марте 2023 года полиция обнаружила в кафе «Паб» в Пскове факт незаконной продажи алкоголя. Отмечается, что на продукцию не было документов, которые бы подтверждали легальность её продажи.

В связи с этим 17 января Арбитражный суд Псковской области привлёк директора ООО «БАД» к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.