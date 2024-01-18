Игры будущего обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая развитию фиджитал-спорта, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 18 января.
Что такое фиджитал, зачем его придумали, как спортсмены тренируются и как будут соревноваться?
Об этом и многом другом рассказывают руководитель Федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов, директор Федерации фиджитал-спорта Псковской области Давид Мошура и руководитель направления фиджитал-моделизм Сергей Кобков.
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18 января 2024
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