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Культура

Студенты Псковского агроколледжа поставили спектакль в Идрице

Студенты Псковского филиала агротехнического колледжа поставили спектакль «Бременские музыканты» в Идрицком доме культуры 17 января, сообщает газета «Призыв».

Студенты Псковского агротехнического колледжа поставили спектакль в Идрице. Фото: газета «Призыв»

Сказку в новом формате показал любительский студенческий театр «Зеркала» под руководством педагога колледжа Николая Зайцева.

«Постоянного состава в театре нет. Студенты учатся и выпускаются. Это был дебют именно для этой группы актёров. И что удивительно, каждый попал в свой образ, даже не знаю, кого особо отметить. Все молодцы. Ребята замечательные. Играть на своей родной сцене в колледже привычно, а перед большой публикой – волнительно, требует особой собранности, знания текста. Конечно, все волновались. Но самое важное, что после окончания ребята выразили желание сыграть ещё», – прокомментировал выступление Николай Зайцев.

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