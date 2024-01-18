Рекордных объёмов достиг рынок кофе навынос в России

12:54, 18 января 2024, ПАИ

Рынок кофе с собой в России за год вырос на 21% и составил 102,7 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Smart Ranking.

Аналитики отмечают укрепление сегмента кофе с собой, об этом свидетельствует не только рост выручки, но и постоянное открытие новых торговых точек. Так, в 2021 году оборот рынка оценивался в 57 млрд рублей, в 2022 году – в 85 млрд рублей.

Привычка брать кофе навынос сформировалась у россиян во время пандемии коронавируса, когда у них не было возможности сидеть в кофейнях, считают аналитики. Кроме того, растущее потребление кофе навынос связывают с трендом на готовую еду и напитки.

Ранее врач-невролог Оксана Жигунова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рекомендовала людям с мигренью не злоупотреблять кофе.