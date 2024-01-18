11 граждан Индии принудительно выдворят из России за незаконное пребывание в Псковской области

12:43, 18 января 2024, ПАИ

11 граждан Индии принудительно выдворят из России за незаконное пребывание на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Стругокрасненский районный суд установил, что десять мужчин и женщина находились в России незаконно, у всех истёк срок туристических виз.

В судебном заседании иностранцы полностью признали свою вину. Они пояснили, что неправильно посчитали срок действия виз.

Суд признал граждан Индии виновными в совершении правонарушений по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Каждому назначен штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, всех иностранцев выдворят за пределы России.