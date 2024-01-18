Великолукская лучница Ника Снеткова стала бронзовым призёром чемпионата России

13:21, 18 января 2024, ПАИ

Великолукская лучница Ника Снеткова стала бронзовым призёром чемпионата России, который проходит в Орле. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В бронзовом финале Ника Снеткова встречалась со спортсменкой из Забайкалья Софьей Александровой.

Матч за бронзу дошёл до перестрелки, где обе спортсменки выбили по десятке, но попадание Ники Снетковой оказалось ближе к центру мишени, что и позволило великолучанке стать обладателем бронзовой награды.

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