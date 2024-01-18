Пскович фиктивно прописал в своём доме трёх египтян

13:53, 18 января 2024, ПАИ

Пскович фиктивно прописал у себя трёх жителей Египта, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. 36-летний житель Псковского района фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади трёх граждан Египта, не собираясь предоставлять им помещение для проживания.

В связи с этим полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, за нарушение миграционного законодательства злоумышленникам грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или даже лишение свободы на срок до трёх лет.