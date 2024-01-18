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Общество

День студента отметят в Псковском музее

25 января всех студентов приглашают провести время вместе с Псковским музее-заповедником. Специально к празднику подготовлена эксклюзивная и насыщенная программа, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В главном здании музея пройдет экскурсия «Тварный мир в церковной символике». Участники смогут по-новому взглянуть на псковские иконы и увидеть детали, на которые люди не всегда обращают внимание при знакомстве с образами. Премьера этой экскурсии прошла 3 января.

Сотрудники Двора Постникова специально к Дню студента разработали новую программу «Гроза двенадцатого года». Она посвящена Бородинской битве – одному из крупнейших сражений в истории человечества. Гости узнают о ходе Отечественной войны, соотношении противоборствующих сил, выдающихся полководцах двух армий, а также смогут воссоздать события Бородинского сражения на карте.

В Псковском кремле студентов ждет историческая игротека. В ходе программы ее участники узнают, какая игра была «дедушкой» современных шашек, смогут «побегать» по кораблю викингов, познакомиться с историей бирюлек и игрой из далёкой Индии.

Программы доступны по «Пушкинской карте». Справки по телефону 8 (8112) 29 22 59.

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