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В номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание» идёт жёсткая борьба

В номинации «Бизнесмен года» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» идёт жёсткая борьба. По данным первого тура голосования на 18 января, разрыв между первым и вторым местом составляет около 1 %, или 62 голоса, а между третьим и четвёртым – 28 голосов.

В номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание» идёт жёсткая борьба. Фото: ПАИ

На сегодняшний день на первом месте находится директор медицинского объединения сети клиник «Визус», Medica, Medica Estetic Денис Брохман. Он уже смог набрать 988 голосов (около 8 %).

Второй результат – 926 голосов (около 7 %) – сейчас у индивидуального предпринимателя из Пыталова Раисы Курамшиной.

На третьей строчке находятся руководители компании Royal linen Алексей и Татьяна Васильевы. Они набрали 898 голосов (около 7 %). А за ними по количеству голосов находится основатель фермы Escargot D’Or Алексей Корочкин. За него отдали свои голоса 842 человека (около 7 %).

Ещё три соискателя премии набирают по 6 % голосов. Среди них – руководитель ООО «Атмосфера путешествий» Егор Лебедев (739), основатели первой в России греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова и Ставрос Тремпелис (725), а также Валентина Войтенкова, возглавляющая «Невельскую сыроварню» (718).

Оставшиеся девять номинантов премии насчитывают у себя сейчас по 5 % голосов. Это руководитель магазина «Поле чудес» в Себеже Марина Балбышева (704), руководитель компании «К-Информ» Татьяна Марина (693), генеральный директор компании «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына (688), генеральный директор ООО «Гдов Молоко» Николай Трофимов (688), руководитель сразу нескольких компаний, в том числе «Азимут», «Магиня огня», «Технодром», Денис Быченков (672), инвестор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов (647), основатель псковской пекарни «Панапончик» Евгений Лобан (639), руководитель клиники Halsa Алексей Ковалёв (637) и глава ООО «Энди» Евгений Надобников (596).

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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