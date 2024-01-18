Великолучанин с ножом напал на пенсионера и обокрал его

16:40, 18 января 2024, ПАИ

Житель Великих Лук напал с ножом на пенсионера, а затем обокрал его. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 16 января в квартире дома на улице Ботвина в Великих Луках злоумышленник, угрожая ножом, украл у пожилого мужчины золотое кольцо, телефон и кошелек с деньгами, а затем скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался безработный, ранее судимый 32-летний великолучанин. Во время обыска полицейские изъяли похищенное.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.