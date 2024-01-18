Несколько поколений семьи Герасимовых представят Псковскую область на форуме в Москве

16:43, 18 января 2024, ПАИ

Семейная династия Герасимовых представит Псковскую область на всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые» с 19 по 23 января на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Старшее поколение династии Герасимовых — это бабушка Валентина Александровна. Вместе с ней на форум в столицу отправятся ее сыновья Игорь и Юрий с женами и детьми — всего 12 человек. Жизнь всех членов семьи Герасимовых связана с творчеством: музыкой и пением.

Игорь Герасимов — фаготист, который в разные годы работал в прославленных коллективах России и зарубежных стран. Исполнительскую деятельность он совмещает с преподавательской. Его брат Юрий Герасимов связал жизнь с церковной музыкальной культурой. Любовь к музыке передалась и их детям, которые также владеют многими музыкальными инструментами.

Показать свои таланты и способности члены семьи Герасимовых смогут на конкурсе «Династии России», который станет главным событием форума «Родные — Любимые». В составе семейного ансамбля — вокальный квартет, волторнист Александр, группа гусляров и ударников из числа младших детей. Центром семейного выступления станет художник-граффитист Тамара, которая пишет картины прямо во время исполнения музыкальных произведений.

Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой родины, смогут приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине. Конкурс позволит родителям и детям лучше узнать друг друга, укрепить семейные узы и начать традиции совместного творчества.

В открытой программе смогут принять участие все посетители выставки-форума «Россия». Для них во всех павильонах с 20 по 22 января состоятся семейные дни с мастер-классами, лекциями, театральными постановками, катанием на коньках, дегустациями.