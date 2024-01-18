Спортивная встреча прошла в штабе общественной поддержки в Пскове

17:42, 18 января 2024, ПАИ

В штабе общественной поддержки в Пскове прошла встреча, посвященная развитию в регионе единоборств, в частности самбо. Председатель региональной федерации дзюдо, чемпион Европы, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров рассказал гостям встречи о своем спортивном опыте и ответил на вопросы.

Кроме того, он продемонстрировал исполнение различных элементов самбо.

Общественный штаб поддержки продолжает свою работу на ул. Некрасова, д. 17/11. Ежедневно здесь проходят встречи, приемы депутатов Псковского областного Собрания и депутатов гордумы.