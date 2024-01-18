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Общество

Приставы продали машину псковича из-за алиментов

Судебные приставы арестовали и продали автомобиль псковича из-за алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приставы продали машину псковича из-за алиментов. Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Житель Псковского района задолжал по алиментам более 240 тысяч рублей. Однако требования судебного пристава-исполнителя мужчина не собирался выполнять и на связь не выходил.

При этом пристав установил, что у должника есть автомобиль, который он скрывал. Сотрудники службы разыскали его автомобиль Renault Megane и наложили на него арест. Однако и после этого мужчина не оплатил задолженность. Тогда арестованный автомобиль продала специализированная организация.

Кроме того, выяснилось, что у неплательщика есть ещё одна задолженность в размере 42 тысяч рублей.

За счёт продажи автомобиля все задолженности были погашены, а оставшуюся часть денег вернули псковичу.

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