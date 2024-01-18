Команда псковского боксёра подала протест на результат боя на Кубке России

17:47, 18 января 2024, ПАИ

На решение судей, которые единогласным решением отдали победу бойцу из Ханты-Мансийского автономного округа в бою против псковича Артура Кулакова на Кубке России по боксу, подали протест. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В данный момент протест рассматривается. Председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов в комментарии корреспонденту ПАИ отметил, что протест может повлиять на результат, но очень редко. «В одном случае из десяти протест могут удовлетворить. В случае удовлетворения решение судей отменят и признают Артура победителем в поединке. На прошлом чемпионате России было одно такое решение, на одном чемпионате было сразу два таких решения».

Кроме того, Артур Акавов высказал мнение, что Артур Кулаков победил в поединке.

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