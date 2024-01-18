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Спорт

Команда псковского боксёра подала протест на результат боя на Кубке России

На решение судей, которые единогласным решением отдали победу бойцу из Ханты-Мансийского автономного округа в бою против псковича Артура Кулакова на Кубке России по боксу, подали протест. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На решение судей относительно боя псковича на Кубке России по боксу подали протест. Фото: скриншот трансляции Федерации бокса России

В данный момент протест рассматривается. Председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов в комментарии корреспонденту ПАИ отметил, что протест может повлиять на результат, но очень редко. «В одном случае из десяти протест могут удовлетворить. В случае удовлетворения решение судей отменят и признают Артура победителем в поединке. На прошлом чемпионате России было одно такое решение, на одном чемпионате было сразу два таких решения».

Кроме того, Артур Акавов высказал мнение, что Артур Кулаков победил в поединке.

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