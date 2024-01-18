Псковича оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

18:31, 18 января 2024, ПАИ

Административное наказание получил пскович за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования государственными органами России своих полномочий за пределами территории РФ в связи с возложенными на них задачами, связанными с СВО, что не образует состава уголовно наказуемого деяния.

Псковский городской суд признал гражданина виновным по статье 20.3.3. КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.