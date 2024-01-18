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Культура

Выставка «Книга года – 2023» открылась в выставочном пространстве «Аквариум» в Пскове

Масштабная книжная выставка «Книга года – 2023» начала свою работу в выставочном пространстве «Аквариум» в библиотеке имени Курбатова в Пскове. На ней представлено свыше 500 новинок, пополнивших библиотечные фонды в прошлом году и ставших особенно любимыми у постоянных посетителей, сообщает корреспондент ПАИ.

Выставка «Книга года – 2023» открылась в выставочном пространстве «Аквариум» в Пскове. Фото здесь и далее: корреспондент ПАИ

«На выставке представлена литература, изданная и поступившая в фонд нашей библиотеки в 2023 году. Здесь, конечно, не вся литература. В 2023 году в библиотеку поступило свыше пяти тысяч изданий, а здесь лишь одна десятая часть. Но мы постарались представить самые интересные, необычные, уникальные книги», – рассказала в ходе открытия заместитель генерального директора библиотеки Екатерина Ануфриева.

Как отметили организаторы, на выставке также представлены уникальные с полиграфической и содержательной точки зрения книги, которые находятся на особом хранении, на руки их не выдают. Увидеть здесь можно и книги из архива псковской печати, которые бережно хранят. Это книги псковских авторов, полученные в качестве обязательного экземпляра, которые в дальнейшем будут оцифрованы и размещены в электронной библиотеке.

«Наша библиотека – универсальная, в ней есть книги абсолютно любой тематики. Мы очень хотим, приобретая книги в фонд, чтобы каждый наш читатель нашёл свою книгу», – подчеркнула Екатерина Ануфриева.

Так, на выставке представлены разделы естественных наук и географии, программирования и сельского хозяйства, медицины и истории. Можно ознакомиться и с изданиями из серии «Жизнь замечательных людей». В широком ассортименте также литература по истории России и стран зарубежья.

«В этом году мы будем отмечать памятную дату – 80-летие окончательного прорыва блокады Ленинграда. Конечно, мы не могли обойти вниманием эту тематику. На выставке представлены исторические и художественные книги на эту тему, в том числе и литература для детей», – подчеркнула Екатерина Ануфриева.

Ещё один этап истории России, который на выставке не обошли вниманием, – это специальная военная операция. Это не только историческая литература, созданная современными историками, военными, политологами, освещающими события, которые происходят на Украине, но и художественная литература и лейтенантская проза – произведения, написанные участниками СВО.

«Мы отслеживаем всё, что выходит по этой тематике в России, и стараемся максимально полно отразить это в нашем фонде. Представлен здесь и небольшой сборник под названием «Псковские писатели – фронту». Эта книга выпущена в нашей библиотеке в карманном формате. В неё вошло тринадцать стихотворений псковских поэтов. В конце прошлого года этот сборник благодаря Алесе Михачёвой был передан за ленточку нашим бойцам», – рассказала замдиректора библиотеки.

Отразили на выставке и ещё одно важное событие: 2023 год был Годом педагога и наставника. В экспозиции представлена литература для педагогов универсального содержания. Это не только история педагогики, но и литература для специалистов коррекционных школ.

«В нашей библиотеке функционирует центр грамотности, и литература по русскому языку – одна из наших любимых. На выставке представлен раздел, посвящённый языкознанию, истории русского языка, возникновению слов, учебная и справочная литература», – отметила представительница библиотеки. Кроме того, здесь можно найти самоучители по иностранным языкам – английскому, французскому, китайскому, арабскому и другим, а также справочную литературу.

Не обошли стороной на выставке и 225-летие Александра Пушкина. В разделе литературоведения представлены несколько книг, посвящённых его жизни и творчеству, а также художественные произведения поэта.

Особым вниманием посетителей также пользовалась литература по искусству и художественная литература – один из самых востребованных отделов библиотеки, который на выставке представлен достаточно широко.

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