В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских

19:58, 18 января 2024, ПАИ

Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



















Уже проведены обмеры, сканирование и демонтаж иконостаса. В мастерской специалисты вручную работают с каждым элементом деревянного убранства: проводят ошкуривание и мастиковку, покрывают лаком марданом и сусальным золотом, восполняют утраченные элементы.

Кроме того, завершается строительство газовой котельной, которая будет обеспечивать температурный режим двух церквей — Сорока Мучеников и Варваринской.

Работы планируют завершить летом 2024 года.

Церковь Сорока Мучеников Севастийских была первой в подмонастырской слободе. В 1540 году перенесена из монастыря на «дворец» напротив главного входа в монастырь преподобным Корнилием. Современную церковь возвели в 1817 году, а в 1860-м построили каменную колокольню. Благодаря археологическим раскопкам были обнаружены захоронения, которые принадлежали первоначальному деревянному храму XVI века, а также древняя городская мостовая.