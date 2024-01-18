В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских
Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
Уже проведены обмеры, сканирование и демонтаж иконостаса. В мастерской специалисты вручную работают с каждым элементом деревянного убранства: проводят ошкуривание и мастиковку, покрывают лаком марданом и сусальным золотом, восполняют утраченные элементы.
Кроме того, завершается строительство газовой котельной, которая будет обеспечивать температурный режим двух церквей — Сорока Мучеников и Варваринской.
Работы планируют завершить летом 2024 года.
Церковь Сорока Мучеников Севастийских была первой в подмонастырской слободе. В 1540 году перенесена из монастыря на «дворец» напротив главного входа в монастырь преподобным Корнилием. Современную церковь возвели в 1817 году, а в 1860-м построили каменную колокольню. Благодаря археологическим раскопкам были обнаружены захоронения, которые принадлежали первоначальному деревянному храму XVI века, а также древняя городская мостовая.
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