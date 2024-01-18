Каток открылся на территории одной из школ в Пушкинских Горах
Новый каток открылся на территории одной из школ в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
«Каток, расположенный на территории СОШ имени Пушкина, распахнул сегодня свои двери для всех желающих проводить своё свободное время на свежем воздухе, катаясь на коньках и заряжаясь бодростью и хорошим настроением. Сотрудники культурно-досугового центра района подготовили для собравшихся девчонок, мальчишек и их родителей отличную развлекательную программу, интересные конкурсы и музыкальное сопровождение», – написала Оксана Филиппова.
Она добавила, что каток открыт для всех желающих и работает ежедневно с 9:00 до 21:00.
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