Каток открылся на территории одной из школ в Пушкинских Горах

20:06, 18 января 2024, ПАИ

Новый каток открылся на территории одной из школ в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Каток, расположенный на территории СОШ имени Пушкина, распахнул сегодня свои двери для всех желающих проводить своё свободное время на свежем воздухе, катаясь на коньках и заряжаясь бодростью и хорошим настроением. Сотрудники культурно-досугового центра района подготовили для собравшихся девчонок, мальчишек и их родителей отличную развлекательную программу, интересные конкурсы и музыкальное сопровождение», – написала Оксана Филиппова.

Она добавила, что каток открыт для всех желающих и работает ежедневно с 9:00 до 21:00.