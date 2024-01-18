Несколько рейсов автобуса Печоры – Псков отменят 19 января
Несколько рейсов автобуса Печоры – Псков отменят 19 января, сообщили ПАИ в пресс-службе печорского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Так, по техническим причинам завтра отменяются следующие рейсы автобуса маршрута № 350 через Печки:
- Печоры – Псков – в 8:20, 16:00 и 20:00;
- Псков – Печоры – в 6:50, 14:00 и 18:20.
Ранее сообщалось, что Псков и Великий Новгород свяжет новый автобусный маршрут.
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