Псковичей приглашают на встречу с исследователем истории старообрядчества Кириллом Кожуриным

21:52, 18 января 2024, ПАИ

На встречу с кандидатом философских наук, доцентом кафедры философии Российского государственного педагогического университета имени Герцена Кириллом Кожуриным приглашает жителей города Псковская историко-краеведческая библиотека имени Василёва, сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Петербуржец выступит перед гостями с докладом об истории старообрядчества.

Напомним, что Кирилл Кожурин – автор множества книг по истории старообрядчества, в том числе и на Псковщине. Он не раз вводил в публичный оборот уникальные архивные материалы, которые ранее не появлялись в работах других специалистов.

Встреча состоится 19 января в 17:00 по адресу Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал историко-краеведческой библиотеки.

Напомним, ранее ПАИ составило список самых ярких культурных мероприятий до конца недели. Ознакомиться с ним можно по ссылке.