Сертификаты на услугу «Большая гарантия для малого бизнеса» стали доступны для псковских экспортёров
Сертификаты на услугу «Большая гарантия для малого бизнеса» поступили в регион, сообщили ПАИ в Центре поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес»).
Теперь экспортёры смогут получить денежные средства на свой расчётный счёт всего лишь за десять дней со дня подачи декларации в Федеральную налоговую службу. Это станет возможным благодаря новой услуге, которая поможет ускорить получение суммы НДС по экспортным контрактам.
Основные условия предлагаемой услуги:
- сумма гарантии – до 10 000 000 рублей;
- срок гарантии – до 11 месяцев;
- стоимость услуги – 5000 рублей.
Это даст экспортёрам отличную возможность эффективнее управлять финансами и получить положительный опыт работы с налоговыми органами.
Чтобы узнать больше о данной услуге, необходимо связаться с Центром поддержки экспорта по адресу: Псков, улица Гоголя, 14. Также можно позвонить по телефону (8 8112) 33-13-37 (доб. 108/109).
Не упустите возможность стать более успешным экспортёром с Центром поддержки экспорта!
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Сертификаты на услугу «Большая гарантия для малого бизнеса» стали доступны для псковских экспортёров
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