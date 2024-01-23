Сертификаты на услугу «Большая гарантия для малого бизнеса» стали доступны для псковских экспортёров

10:56, 23 января 2024, ПАИ

Сертификаты на услугу «Большая гарантия для малого бизнеса» поступили в регион, сообщили ПАИ в Центре поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес»).

Теперь экспортёры смогут получить денежные средства на свой расчётный счёт всего лишь за десять дней со дня подачи декларации в Федеральную налоговую службу. Это станет возможным благодаря новой услуге, которая поможет ускорить получение суммы НДС по экспортным контрактам.

Основные условия предлагаемой услуги:

сумма гарантии – до 10 000 000 рублей;

срок гарантии – до 11 месяцев;

стоимость услуги – 5000 рублей.

Это даст экспортёрам отличную возможность эффективнее управлять финансами и получить положительный опыт работы с налоговыми органами.

Чтобы узнать больше о данной услуге, необходимо связаться с Центром поддержки экспорта по адресу: Псков, улица Гоголя, 14. Также можно позвонить по телефону (8 8112) 33-13-37 (доб. 108/109).

Не упустите возможность стать более успешным экспортёром с Центром поддержки экспорта!

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