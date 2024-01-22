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Общество

Псковичи начинают использовать электронные сервисы для чаевых

Большинство жителей Псковской области оставляют чаевые – таковы данные опроса, проведённого Telegram-каналом Псковского агентства информации.

30% участников опроса оставляют чаевые наличными, 40% опрошенных благодарят официантов деньгами от случая к случаю, 18% признались, что чаевые предпочитают не давать.

11% респондентов, оставляя чаевые, пользуются для этого электронными сервисами. Одним из таких сервисов является «СберЧаевые», который был запущен в Псковской области в 2023 году.

За второе полугодие 2023 года псковичи и гости области оставили чаевые около трёх тысяч раз на сумму порядка 900 тысяч рублей. Средняя сумма вознаграждения официантам составила 250-300 рублей, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковского отделения Сбербанка. Самые крупные чаевые оставляют в кафе «Соль» и ресторане «СтрогановЪ» в Пскове и кафе «Грильяж» в Великих Луках.

Для того чтобы начать получать чаевые на карту, сотрудникам сферы услуг достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить чаевые, и настроить командный или персональный QR-код, который можно показывать клиенту на экране смартфона или на напечатанной визитке, а также разместить в тейбл тентах, в расчетнице, чек-холдерах и так далее.

Чтобы поблагодарить официанта, парикмахера или курьера за приятный сервис, не нужно держать карту под рукой и вводить её данные. Достаточно просто отсканировать камерой телефона персональный QR-код получателя денежных средств, оценить обслуживание и оставить любую сумму чаевых.

Мгновенный перевод чаевых на карту сотрудника делает сервис особенно привлекательным.

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