Главный миф о зарядке смартфона развеял эксперт Шутов

09:18, 21 января 2024, ПАИ

Принесёт ли вред смартфону зарядное устройство, которое не является для гаджета «родным», рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, пишет «Прайм».

«Телефон не «перезарядится» при выборе более мощной зарядки. Смартфон просто не сможет взять больше, чем предусмотрел производитель», – пояснил он.

Кроме того, если мобильное устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а под рукой только 33-ваттный адаптер, он также зарядит гаджет. Однако на это потребуется больше времени.

При этом эксперт рекомендовал воздержаться от использования бюджетных зарядных устройств. Если у них нет сертификатов соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, то при их использовании аккумулятор быстрее износится и нагреется.